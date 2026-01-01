Φάκελος Ευρώπη: Τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ και οι πιθανές διασταυρώσεις

Τι δείχνουν οι προβλέψεις του Football Meets Data για τον ΠΑΟΚ; Το SDNA να αναλύει όλα τα δεδομένα και τις πιθανές διασταυρώσεις.

Ο Ιανουάριος προμηνύεται «καυτός» για τον ΠΑΟΚ (και) στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, με δύο απαιτητικές αποστολές να δεσπόζουν στο πρόγραμμα. Πρώτα η αναμέτρηση με την Μπέτις στην Τούμπα και ακολούθως το ταξίδι στη Γαλλία για το ματς με τη Λυών.

Ας δούμε αναλυτικά τα δεδομένα που αφορούν τον Δικέφαλο στη League Phase του Europa League, όπως τα αποτυπώνει το Football Meets Data.

Φαβορί η πρόκριση με «μειονέκτημα» έδρας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του FMD, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι πιθανότητες να βρεθεί στην προνομιούχο 24άδα αγγίζουν το 93,1%, ποσοστό που τον καθιστά ξεκάθαρο φαβορί για συνέχεια στην Ευρώπη.

Το 92,8% αφορά την πρόκριση στα playoffs του Europa League, ενώ υπάρχει και ένα καθαρά θεωρητικό, σχεδόν ακραίο, σενάριο (0,3%) που τον φέρνει εντός της πρώτης οκτάδας και απευθείας στους «16». Πρόκειται, ωστόσο, περισσότερο για στατιστική καταγραφή παρά για ρεαλιστική προοπτική.

Εκεί όπου εντοπίζεται το βασικό «μειονέκτημα» για τον ΠΑΟΚ είναι η τελική του κατάταξη. Οι προβλέψεις δείχνουν τον Δικέφαλο με πιθανότητα 72,4% να τερματίζει μεταξύ των θέσεων 17-24, κάτι που σημαίνει πιο δύσκολη διασταύρωση στα playoffs. Αντίθετα, το ενδεχόμενο πλασαρίσματος στις θέσεις 9-16 συγκεντρώνει ποσοστό 20,4%.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της πορείας, το FMD δίνει πιθανότητα 38,9% για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ το ποσοστό μειώνεται αισθητά στο σενάριο παρουσίας στα προημιτελικά, το οποίο υπολογίζεται στο 11,4%.

Με λίγα λόγια, ο ΠΑΟΚ κρατά την τύχη στα χέρια του, γνωρίζοντας όμως πως ο δρόμος προς τα βαθύτερα στρώματα του Europa League μόνο εύκολος δεν θα είναι.

Η βαθμολογική συγκομιδή και το… check in πρόκρισης

Ενδιαφέρον, αν όχι παράδοξο, παρουσιάζουν τα σενάρια που προκύπτουν από τις προβλέψεις, καθώς ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ικανός να «σφραγίσει» την πρόκριση ακόμη και στο ενδεχόμενο δύο ηττών από Μπέτις και Λυών.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη;

Στο σενάριο που ο Δικέφαλος παραμείνει στους 9 βαθμούς, οι αλγόριθμοι τον τοποθετούν μεταξύ 23ης και 25ης θέσης, με την πιθανότητα πρόκρισης να φτάνει στο 76,6%. Ένα ποσοστό που επιβεβαιώνει πως το ευρωπαϊκό «μαξιλαράκι» που έχει ήδη χτίσει ο ΠΑΟΚ λειτουργεί υπέρ του, ακόμη και σε αρνητικά αποτελέσματα.

Από εκεί και πέρα, μία ισοπαλία σε ένα από τα δύο παιχνίδια ουσιαστικά «τσεκάρει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με συγκομιδή 10 βαθμών, το ποσοστό πρόκρισης εκτοξεύεται στο 99,8%, με τις πιο πιθανές τελικές θέσεις να είναι η 20ή και η 21η.

Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως κρατά την πρόκριση στα χέρια του και ότι ακόμη και το ελάχιστο βαθμολογικό κέρδος αρκεί για να μετατρέψει τον Ιανουάριο από μήνα πίεσης σε μήνα... προοπτικής.

Με 11 βαθμούς αγγίζει το... 100% της πρόκρισης

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προσθέσει δύο ακόμη βαθμούς στη συγκομιδή του, για παράδειγμα με δύο ισοπαλίες απέναντι σε Μπέτις και Λυών, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη. Με 11 βαθμούς, ο Δικέφαλος όχι απλώς απλοποιεί την κατάσταση, αλλά «κλειδώνει» ουσιαστικά την παρουσία του στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, σε αυτό το σενάριο οι πιθανότητες πρόκρισης στην 24άδα αγγίζουν το απόλυτο, φτάνοντας πρακτικά στο 100%. Παράλληλα, η πιθανότητα εισόδου στους «16» -δηλαδή στις θέσεις 9-16- παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, μόλις στο 5,7%, επιβεβαιώνοντας ότι ο βασικός ρεαλιστικός στόχος αφορά τη συνέχεια μέσω των playoffs.

Με τρίποντο… εκτοξεύεται!

Το τοπίο αλλάζει εντυπωσιακά στο σενάριο που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει ένα τρίποντο στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια. Με νίκη απέναντι σε Μπέτις ή Λυών, ο Δικέφαλος φτάνει τους 12 βαθμούς, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση στα playoffs και ανεβάζοντας αισθητά το ευρωπαϊκό του ταβάνι.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, σε αυτό το ενδεχόμενο οι πιθανότητες αυξάνονται στο 24,6% όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ποσοστό που αποτυπώνει τη δυναμική που αποκτά ο ΠΑΟΚ με μία μεγάλη νίκη στο φινάλε της League Phase.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το σενάριο των τεσσάρων βαθμών στα δύο ματς. Εκεί, οι πιθανότητες για παρουσία στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας εκτοξεύονται στο 88,3%, δείχνοντας πως με έναν πολύ δυνατό επίλογο απέναντι σε Μπέτις και Λυών, ο ΠΑΟΚ μπορεί όχι απλώς να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά να το κάνει από σαφώς ευνοϊκότερη αφετηρία.

Το απόλυτο σενάριο: δύο νίκες και… ταβάνι Ευρώπης

Στο ιδανικό και πιο φιλόδοξο σενάριο, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κάνει το «δύο στα δύο» απέναντι σε Μπέτις και Λυών και εκτοξεύεται στους 15 βαθμούς, οι προβλέψεις του Football Meets Data είναι ξεκάθαρες.

Με αυτή τη συγκομιδή, ο Δικέφαλος έχει 100% πιθανότητες να πλασαριστεί εντός του Top16 της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στην ενδιάμεση φάση. Παράλληλα, ανοίγει, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, η συζήτηση για ακόμη πιο ψηλά, καθώς οι πιθανότητες παρουσίας στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16» υπολογίζονται στο 7,3%.

Oι πιθανές διασταυρώσεις από... Καρέτσα μέχρι Φενερμπαχτσέ

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι πιθανές διασταυρώσεις της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου τόσο στα πλέι οφ, όσο και στους «16» εφόσον πάντα βρεθεί εκεί.

Τα δύο πρώτα «φαβορί» για να βρεθούν στην Τούμπα μέσα στον Φλεβάρη είναι η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 7,9%, ενώ ακολουθεί η Φενερμπαχτσέ με 7,7%, μία ομάδα που θυμίζει πολλά στους «ασπρόμαυρους».

Ακολουθούν ομάδες όπως η Στουτγκάρδη, η Λιλ, ο Ερυθρός Αστέρας και η Βικτόρια Πλζεν, σύλλογοι που πιθανότατα θα πλασαριστούν μεταξύ 9ης και 16ης θέσης.

Στους «16» το τοπίο αλλάζει και δυσκολεύει. Οι δύο ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό (14,7%) είναι η Άστον Βίλα και η Μίντιλαντ, ενώ υπάρχει πιθανό ενδεχόμενο (13,7%) ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τη Λυών, τόσο στις 29 Γενάρη για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase όσο και περίπου 1,5 μήνα αργότερα για τους «16» του Europa League.

Όλα αυτά όμως σε θεωρητικό επίπεδο και αρκετές ημέρες προτού οι «ασπρόμαυροι» ριχτούν εκ νέου στη... μάχη της Ευρώπης, εκεί όπου το υπάρχον μοντέλο της League Phase φαντάζει απόλυτα συναρπαστικό καθώς και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει...

