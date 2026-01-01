Η μηχανή των γκολ και ο αξιοθαύμαστος προγραμματισμός του πρότζεκτ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να εντάξει στο δυναμικό της μια… μηχανή των γκολ. Ολοκληρώνοντας, μια σπουδαία μεταγραφή η οποία αρχικά έμοιασε ανέφικτη. Μια μεταγραφή, που φέρει τη σφραγίδα, των Μάριου Ηλιόπουλου-Χαβιέρ Ριμπάλτα!

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, που πριν λίγα 24ωρα έδωσε το «ok» για να δαπανηθούν δυο εκατομμύρια ευρώ για τον Γκεοργκίεφ, ένα παιδί από τη Βουλγαρία με σημαντική προοπτική, εμπιστευόμενος απόλυτα την κρίση των ειδικών και των ανθρώπων που τρέχουν το αγωνιστικό πλάνο του «κιτρινόμαυρου» πρότζεκτ, αποφάσισε back-to-back, να κάνει…all in για να φέρει ΚΑΙ τον σέντερ-φορ που επιθυμούσαν διακαώς Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς...

Δίνοντας την έγκριση του προκειμένου να κατατεθεί η τελική πρόταση στην Φερεντσβάρος ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ που έφερε εν τέλει το deal και την τελική συμφωνία όλων των πλευρών. Μια συμφωνία η οποία μόνον εύκολη δεν ήταν αλλά η ΑΕΚ κατάφερε να την κλειδώσει και μαζί να καλύψει τις δυο πρώτες της ανάγκες όσον αφορά το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου πριν καλά-καλά αυτό… ανοίξει.

Όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι δείγμα ενός αξιοθαύμαστου προγραμματισμού πίσω από τον οποίο βρίσκεται ο Χαβιέρ Ριμπάλτα που βάζει τη δική του σφραγίδα στο πρότζεκτ κινούμενος κάτω από τα ραντάρ έχοντας κάνει προηγουμένως μια πολύ σημαντική προεργασία που προϋποθέτει: σκάουτινγκ, αξιολόγηση, διερευνητικές επαφές, τελική κρούση - πάντα σε συνεννόηση και με την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς - για να φτάσουμε στο… σήμερα. Που η ΑΕΚ, 1η Γενάρη, έχει ανακοινώσει ήδη την πρώτη της προσθήκη και ετοιμάζεται να τελειώσει και τη δεύτερη. Με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να μπαίνει σε σενάρια σεναρίων και να αφήνει να σέρνονται καταστάσεις...

Αυτός λοιπόν ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι προφανώς προϊόν δουλειάς και προεργασίας των ειδικών τους οποίους όμως έχει επιλέξει ο Μάριος Ηλιόπουλος που αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα αυτού του δημιουργήματος όχι μονον γιατί εγκρίνει τα οικονομικά ποσά που απαιτούνται βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλά γιατί, έχει εμπιστευτεί απόλυτα τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς και έχει αποκτήσει τέτοια χημεία μαζί τους που η συνεργασία των τριών αποτελεί και το μυστικό ενός πρότζεκτ που χτίζεται από το καλοκαίρι σε υγιείς βάσεις, πάνω σε μια καθαρά ποδοσφαιρική λογική. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ήταν διακριτά και όσο περνά ο καιρός τα βλέπουμε όλο και πιο έντονα. Η δύσκολη και κοστοβόρα μεταγραφή του Βάργκα επιβεβαιώνει το παραπάνω και είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας...

Ο Ούγγρος επιθετικός, που αποτελεί κυριολεκτικά μια μηχανή των γκολ έχοντας 99 τέρματα την τελευταία τετραετία, ήταν η ιδανική επιλογή για τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς προκειμένου να έρθει και να συμπληρώσει τη γραμμή κρούσης με τα σπάνια χαρακτηριστικά που διαθέτει. Παράλληλα όμως στην ΑΕΚ γνώριζαν ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί το deal λόγω των εξωπραγματικών αρχικών επαιτήσεων της Φερεντσβράβος. Η Ενωση παρ’ ότι στράφηκε σε άλλες περιπτώσεις φορ δεν έγκατέλλειψε ποτέ τον Βάργκα και έχοντας κάνει μια σημαντική προεργασία με την πλευρά του παίκτη τον οποίο είχε πάντα σύμμαχο μπόρεσε εν τέλει - με το… all in του Μάριου Ηλιόπουλου - να φτάσει σε συμφωνία με τους Ούγγρους και να κλείσει ένα πυρηνικό επιθετικό όπλο που σκοράρει με όλους τους τρόπους και έρχεται να προστεθεί δίπλα στους Γιόβιτς-Ζίνι για να δημιουργηθεί μια πανίσχυρη επιθετική γραμμή.