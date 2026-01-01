Τέλος εποχής στην Τσέλσι: Παρελθόν ο Μαρέσκα

Οριστικά χωρίζουν οι δρόμοι της Τσέλσι και του Ένζο Μαρέσκα, με τον Ιταλό προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο των «μπλε» έπειτα από απόφαση που ελήφθη σε ανώτατο επίπεδο.

Η σχέση του Μαρέσκα με τη διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου έφτασε στο απροχώρητο, οδηγώντας τις δύο πλευρές στην κοινή απόφαση να βάλουν πρόωρο τέλος στη συνεργασία τους.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανάμεσα στον Ιταλό τεχνικό και τους διοικούντες την Τσέλσι. Εκεί εκφράστηκε έντονα η δυσαρέσκεια για την πρόσφατη αγωνιστική εικόνα της ομάδας, με το αποτέλεσμα της συζήτησης να οδηγεί στο «διαζύγιο». Ήδη, οι «μπλε» έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εύρεση του επόμενου προπονητή τους.

Η πορεία της Τσέλσι στην Premier League άλλωστε δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς η ομάδα έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, 15 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ισοπαλία 2-2 με την Μπόρνμουθ στις 30 Δεκεμβρίου, ο βοηθός προπονητή Γουίλι Καμπαγέρο είχε αναφέρει ότι ο Μαρέσκα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους δημοσιογράφους λόγω αδιαθεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του συνδεόταν περισσότερο με τους έντονους προβληματισμούς του σχετικά με το μέλλον του στον σύλλογο.