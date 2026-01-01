Το εντυπωσιακό pyroshow του ΠΑΟΚ: «Μια χρονιά ορόσημο» (pics)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε το 2026, μία χρονιά ορόσημο για τον σύλλογο, με ένα εντυπωσιακό pyroshow στο γήπεδο της Τούμπας.

Μία χρονιά ιστορική για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι στις 20 Απριλίου συμπληρώνουν και επίσημα 100 χρόνια ζωής. Το έτος ορόσημο για τον σύλλογο όμως ξεκίνησε με την αλλαγή του έτους.

Ένα εντυπωσιακό pyroshow έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο της Τούμπας λίγα δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή, ενώ ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε και ένα συγκινητικό βίντεο με μεγάλους και μικρούς να δείχνουν την αγάπη τους για τον Δικέφαλο.