Ο Ρομπέρτο Κάρλος καθησύχασε τους πάντες: «Όλα πήγαν καλά»

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Ρομπέρτο Κάρλος, με τον θρυλικό Βραζιλιάνο αριστερό μπακ να βάζει τέλος στα σενάρια που προκάλεσαν παγκόσμια ανησυχία τις τελευταίες ώρες.

Δημοσιεύματα από τη Βραζιλία ανέφεραν πως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν έπειτα από επέμβαση στην καρδιά, κάνοντας λόγο ακόμη και για καρδιακή προσβολή. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο, ο οποίος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος ανήρτησε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και ξεκαθάρισε πως επρόκειτο για προγραμματισμένη, προληπτική ιατρική επέμβαση, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Όπως υπογράμμισε, δεν υπήρξαν επιπλοκές και η αποκατάστασή του εξελίσσεται ομαλά.

Στο μήνυμά του ανέφερε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν υπέστη καρδιακή προσβολή και σύντομα θα επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές και προσωπικές του δραστηριότητες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης, αλλά και την ιατρική ομάδα που τον φρόντισε.

Ο 52χρονος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, δίνοντας τέλος στη φημολογία και καθησυχάζοντας τους φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο.