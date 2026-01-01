Τάισον: «Προχωράμε και απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή μαζί - Ευγνώμων για το 2025»

Ο Τάισον έκανε έναν «απολογισμό» για το 2025, νιώθοντας ευγνώμων για όσα συνέβησαν, λίγο πριν έχουμε δράση για το νέο έτος.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ λίγο πριν την αλλαγή του έτους, μέσω ποσταρίσματος, έκανε τον απολογισμό του για το 2025 αναφέροντας «ευγνώμων για όλα όσα ζήσαμε μαζί το 2025!», ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την επιστροφή στη δράση.

«Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Προχωράμε μαζί! Ας απολαύσουμε κάθε στιγμή μαζί! Τα λέμε σύντομα! Σε ευχαριστώ Θεέ μου», προσέθεσε μετρώντας αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι του 2026, το οποίο θα βρει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 Ιανουαρίου απέναντι στον Ατρόμητο.