Στο επίκεντρο της «AS» ο Καρέτσας: Πόσα μπορεί να αποφέρει μια μεταγραφή του το 2026;

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αρχίζει ήδη να απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή, παρότι το 2026 μόλις ξεκίνησε. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παίκτες που ξεχωρίζουν ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Με το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου να έχει ανοίξει, ο άσος της Γκενκ θεωρείται ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά τα σύνορα του Βελγίου και να φτάνει μέχρι τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Diario As, σε αφιέρωμά της για τις μεταγραφικές εξελίξεις που αναμένεται να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, τοποθετεί τον Καρέτσα στη λίστα των ποδοσφαιριστών που αναμένεται να προκαλέσουν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων συλλόγων. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το φετινό μεταγραφικό παζάρι ενδέχεται να «εκραγεί», με τον Έλληνα διεθνή να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Το ισπανικό μέσο στέκεται ιδιαίτερα στο οικονομικό σκέλος μιας ενδεχόμενης μετακίνησης, θέτοντας το ερώτημα για το πόσο υψηλό μπορεί να φτάσει το ποσό που θα εισπράξει η Γκενκ από πιθανή πώληση του παίκτη.



«Απομένει να φανεί ποιο μεταγραφικό ρεκόρ μπορεί να φέρει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Καρέτσας στην ομάδα του, τη Γκενκ», αναφέρει χαρακτηριστικά η As.