«Τελειώνει» ο Μαρέσκα από την Τσέλσι: Πιθανή λύση μέσα στην Πρωτοχρονιά

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην Τσέλσι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η συνεργασία με τον Έντσο Μαρέσκα ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και εντός της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει σε σημερινό (01/01) της ρεπορτάζ η εφημερίδα «Guardian», το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιταλού τεχνικού συγκεντρώνει πλέον σοβαρές πιθανότητες, με τις αποφάσεις να θεωρούνται ζήτημα χρόνου.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως, βάσει πληροφοριών από το εσωτερικό του συλλόγου, ο Μαρέσκα είναι εκείνος που εμφανίζεται πιο διατεθειμένος να αποχωρήσει από τον πάγκο των «μπλε», γεγονός που έχει επιταχύνει τις εξελίξεις.

Βέβαια, ο 45χρονος προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, κάτι που καθιστά κομβικό το ζήτημα της αποζημίωσης και ενδέχεται να επηρεάσει την τελική του απόφαση. Παρά ταύτα, στην Τσέλσι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν πρώτοι και να βάλουν πρόωρο τέλος στη συνεργασία.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου φέρεται να θέλει να «κλείσει» το θέμα πριν από το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αγωνιστική και διοικητική αστάθεια.