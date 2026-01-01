Copa Africa: Οριστικοποιήθηκαν οι «16» και το πρόγραμμα των νοκ άουτ

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου ομίλου, έγιναν γνωστές οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, η οποία ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 6 του μήνα.
Ανάμεσα στα οκτώ ζευγάρια, ξεχωρίζουν οι δυνατές αναμετρήσεις της Αλγερίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και το ντέρμπι Νότια Αφρική - Καμερούν, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των «16»
3 Ιανουαρίου
Σενεγάλη – Σουδάν (18:00)
Μάλι – Τυνησία (21:00)
4 Ιανουαρίου
Μαρόκο – Τανζανία (18:00)
Νότια Αφρική – Καμερούν (21:00)
5 Ιανουαρίου
Αίγυπτος – Μπενίν (18:00)
Νιγηρία – Μοζαμβίκη (21:00)
6 Ιανουαρίου
Αλγερία – Λ.Δ. Κονγκό (18:00)
Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο (21:00)