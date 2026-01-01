Copa Africa: Οριστικοποιήθηκαν οι «16» και το πρόγραμμα των νοκ άουτ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (31/12) η φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, με το παζλ της φάσης των «16» να συμπληρώνεται.

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου ομίλου, έγιναν γνωστές οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, η οποία ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 6 του μήνα.

Ανάμεσα στα οκτώ ζευγάρια, ξεχωρίζουν οι δυνατές αναμετρήσεις της Αλγερίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και το ντέρμπι Νότια Αφρική - Καμερούν, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των «16»

3 Ιανουαρίου

Σενεγάλη – Σουδάν (18:00)

Μάλι – Τυνησία (21:00)

4 Ιανουαρίου

Μαρόκο – Τανζανία (18:00)

Νότια Αφρική – Καμερούν (21:00)

5 Ιανουαρίου

Αίγυπτος – Μπενίν (18:00)

Νιγηρία – Μοζαμβίκη (21:00)

6 Ιανουαρίου

Αλγερία – Λ.Δ. Κονγκό (18:00)

Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο (21:00)