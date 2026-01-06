Live: Άρης - Παναιτωλικός

LIVE LIVE
SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Cosmote Sport 1HD
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
ΑΡΗΣ
2 0
<% getScoreHome(1385802) %> <% getScoreAway(1385802) %>
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
Βοηθοι
- Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
- Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Σκορερς
- 30' Μόρον
- 44' Ράτσιτς
Κιτρινες καρτες
- 35' Μορόν
- 45' Ράτσιτς
- 81' Μόντσου
Κιτρινες καρτες
- 45+1' Άλεξιτς
- 53' Γκαρθία
- 58' Μανρίκε
- 81' Ενκολόλο