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«Κλεάνθης Βικελίδης» / Cosmote Sport 1HD
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
Άρης
ΑΡΗΣ
2 0
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Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • AVAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
Βοηθοι
  • Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Σκορερς
  • 30' Μόρον
  • 44' Ράτσιτς
Κιτρινες καρτες
  • 35' Μορόν
  • 45' Ράτσιτς
  • 81' Μόντσου
Κιτρινες καρτες
  • 45+1' Άλεξιτς
  • 53' Γκαρθία
  • 58' Μανρίκε
  • 81' Ενκολόλο

Live: Άρης - Παναιτωλικός

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