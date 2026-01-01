Η «ασπρόμαυρη» ιστορική χρονιά ξεκίνησε με ένα συγκινητικό βίντεο: «Ένας αιώνας ΠΑΟΚ» (vid)

Το 2026 είναι εδώ, μία ιστορική χρονιά για τους «ασπρόμαυρους», με τον ΠΑΟΚ να κάνει... ποδαρικό με ένα συγκινητικό βίντεο.

Ο Δικέφαλος μπήκε σε... mood αιώνα, με την ιστορική χρονιά να ξεκινάει, καθώς ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ένα συγκινητικό βίντεο ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρονιά με το μήνυμα «Ένας αιώνας ΠΑΟΚ».

Αναλυτικά το μήνυμα των Θεσσαλονικιών:

«1926 - 2026

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100 χρόνια ΠΑΟΚ»