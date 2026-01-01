Η «ασπρόμαυρη» ιστορική χρονιά ξεκίνησε με ένα συγκινητικό βίντεο: «Ένας αιώνας ΠΑΟΚ» (vid)

Ο Δικέφαλος μπήκε σε... mood αιώνα, με την ιστορική χρονιά να ξεκινάει, καθώς ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ένα συγκινητικό βίντεο ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρονιά με το μήνυμα «Ένας αιώνας ΠΑΟΚ».
Αναλυτικά το μήνυμα των Θεσσαλονικιών:
«1926 - 2026
ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΟΝΕΙΡΟ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
100 χρόνια ΠΑΟΚ»
1926 - 2026— PAOK FC (@PAOK_FC) December 31, 2025
ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΟΝΕΙΡΟ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
100 χρόνια ΠΑΟΚ
⚪️⚫️ #PAOK100 pic.twitter.com/sJ87m5UDfL