Η επίσημη κρούση της ΑΕΚ για Βάργκα και τα δεδομένα της υπόθεσης

Η ΑΕΚ έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα και οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές.

Ο διεθνής Ούγγρος σέντερ φορ, όπως διαβάσατε νωρίτερα, αποτελεί μια περίπτωση που παίζει δυνατά για τον Δικέφαλο. Παράλληλα όμως, υπάρχουν και δυσκολίες. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρξε η διαρροή, προ ημερών, σε ύφος διάψευσης από πλευράς ΑΕΚ, για να πέσουν οι τόνοι. Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ πάντως δεν είναι απλά ζεστό. Ο Βάργκα ταιριάζει στο προφίλ που αναζητούν Ριμπάλτα-Νίκολιτς για την ενίσχυση της επίθεσης και αν η ΑΕΚ θα μπορούσε να φτάσει σε μια συμφωνία σε λογικά πλαίσια με την Φερεντσβάρος, θα ήθελε να εντάξει στο δυναμικό της τον διεθνή σέντερ φορ στο δυναμικό της.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα οι Ούγγροι έκαναν λόγο για μια μεταγραφή που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Μένει να δούμε την τελική έκβαση των επαφών και το κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για τον 31χρονο άσο που μην ξεχνάμε, αποτελεί το μεγάλο επιθετικό όπλο της ουγγρικής ομάδας και άρα απαιτείται και ένα σημαντικό ποσό για την πώληση του. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την Φερεντσβάρος.