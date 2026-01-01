Η ανοδική πορεία του Αντουάν Σεμένιο

Μπορεί ο Γκανέζος να μπήκε ως πρώτο όνομα στην λίστα πολλών μεγάλων ομάδων το τελευταίο διάστημα, ωστόσο δεν ήταν πάντα έτσι.

Σε διάστημα μόλις επτά ετών, ο Αντουάν Σεμένιο πέρασε από τα γήπεδα του μη επαγγελματικού ποδοσφαίρου με τη Bath City στο να βρίσκεται στο στόχαστρο σχεδόν όλων των κορυφαίων συλλόγων της Αγγλίας.

Η διαδρομή του, όμως, μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Σεμένιο απορρίφθηκε μετά από δοκιμαστικά σε Άρσεναλ, Τότεναμ και Μίλγουολ, γεγονός που θα μπορούσε εύκολα να τον κάνει να αφήσει το ποδόσφαιρο.

Όμως η Μπρίστολ Σίτι διέκρινε το ταλέντο του, παρακολουθώντας τον να ξεχωρίζει στο Gloucester και στο Stroud College. Από εκεί και πέρα, η ανοδική του πορεία ήταν θέμα χρόνου.

Βήμα - βήμα ο Σεμένιο κατάφερε να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και να βάλει το όνομα του με μεγάλα γράμματα στην Premier League.