Εφιαλτικό ντεμπούτο του Λαφόν στο Κόπα Άφρικα! (vid)

Μόλις στο 10ο λεπτό ο Λαφόν υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του σε ένα ασθενές πλασέ και η Γκαμπόν άνοιξε το σκορ, ενώ λίγα λεπτά μετά έκανε και το 2-0.

Ο Αλμπάν Λαφόν πήρε φανέλα βασικού στο ματς της Ακτής Ελεφαντοστού με την Γκαμπόν, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σε καμία περίπτωση όπως θα ήθελε ο «πράσινος» τερματοφύλακας.

Συγκεκριμένα, στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης έχασε την μπάλα από τα χέρια του σε ασθενές πλασέ και οι τυπικά γηπεδούχοι «έγραψαν» το 1-0, με σκόρερ τον Κανγκά.

Η συνέχεια δεν ήταν καλύτερη, αφού 10 λεπτά μετά βρήκε δίχτυα και ο Μπουανγκά, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Γκαμπόν και προκαλώντας σίγουρα προβληματισμό στην Ακτή Ελεφαντοστού, που χρειάζεται τους βαθμούς.