«Σύννεφα» για Μαρέσκα στην Τσέλσι!

Κόντρα στην Μπόρνμουθ, ο Έντσο Μαρέσκα συμπλήρωσε 91 αγώνες στον πάγκο της Τσέλσι, όμως το σενάριο να φθάσει τους 100 δεν φαίνεται... 100% σίγουρο!
Τα τελευταία αποτελέσματα σε Premier League και Champions League έχουν «εκτροχιάσει» τους «μπλε» από το πρωτάθλημα (στο -15 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο -9 από την 3η Άστον Βίλα), ενώ κόντρα σε Πάφο και Νάπολι θα παίξουν... ρέστα για την οκτάδα.
Οι αμφιβολίες, για το τι μπορεί να κάνει η Τσέλσι υπό τις οδηγίες του Ιταλού μάνατζερ, μεγαλώνουν εντός των «τειχών» και οι ιθύνοντες του συλλόγου κάθισαν στο τραπέζι μαζί του, ώστε να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα, ενώ ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.
🚨⚠️ Enzo Maresca’s future under discussion at Chelsea, tense situation with doubts intensifying.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025
Club and manager assessing the recent results and general situation.
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