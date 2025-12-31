«Σύννεφα» για Μαρέσκα στην Τσέλσι!

Για πρώτη φορά υπάρχουν αμφιβολίες γύρω από τον Ιταλό προπονητή, παρότι είναι ο άνθρωπος που επανέφερε τους Λονδρέζους στο δρόμο των επιτυχιών μέσα στο 2025.

Κόντρα στην Μπόρνμουθ, ο Έντσο Μαρέσκα συμπλήρωσε 91 αγώνες στον πάγκο της Τσέλσι, όμως το σενάριο να φθάσει τους 100 δεν φαίνεται... 100% σίγουρο!

Τα τελευταία αποτελέσματα σε Premier League και Champions League έχουν «εκτροχιάσει» τους «μπλε» από το πρωτάθλημα (στο -15 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο -9 από την 3η Άστον Βίλα), ενώ κόντρα σε Πάφο και Νάπολι θα παίξουν... ρέστα για την οκτάδα.

Οι αμφιβολίες, για το τι μπορεί να κάνει η Τσέλσι υπό τις οδηγίες του Ιταλού μάνατζερ, μεγαλώνουν εντός των «τειχών» και οι ιθύνοντες του συλλόγου κάθισαν στο τραπέζι μαζί του, ώστε να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα, ενώ ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.