ΑΕΚ: Στιγμές, γκολ και πλάνα από το φιλικό με την Κ19 και η γιορτή στα Σπάτα (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την γιορτή στα Σπάτα και το φιλικό με την Κ19 στο οποίο έπαιξε και ο Μαρτιν Γκεοργκίεφ.

Η Ένωση, όπως διαβάσατε επικράτησε 5-0 ενώ υπήρξαν όμορφες στιγμές με τα παιδιά του AEK Kids Club που παρακολούθησαν το παιχνίδι έχοντας την ευκαιρία να πάρουν και τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Μία πολύ ξεχωριστή παραμονή Πρωτοχρονιάς πέρασαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρέα με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της ομάδας. Η τελευταία προπόνηση του 2025 περιλάμβανε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα μεταξύ της πρώτης ομάδας και της Κ19 και τον αγώνα αυτό παρακολούθησαν τα μέλη του AEK Kids Club μαζί με τους γονείς τους.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να πάρουν δώρα από τον κίτρινο Άγιο Βασίλη, να παίξουν στον Τροχό της ΑΕΚ και, κυρίως, να συναντήσουν τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ κ. Μάριο Ηλιόπουλο, το τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και να τους πουν τα κάλαντα!

Ήταν ένα πρόωρο ρεβεγιόν, μια γιορτινή συγκέντρωση της ενωσίτικης οικογένειας λίγο πριν έρθει το 2026.

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και σας αφήνουμε να απολαύσετε το video του AEK TV!