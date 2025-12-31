Αλγερία όπως... Νιγηρία και «φουλ» για την κούπα!

Η Αλγερία έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη Νιγηρία που έκλεισε με το απόλυτο (3 νίκες σε 3 αγώνες) τη φάση των ομίλων του Copa Africa.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στον 5ο όμιλο, η Αλγερία νίκησε εύκολα την ουραγό Ισημερινή Γουινέα με 3-1 και ετοιμάζεται, πλέον, για τον αγώνα με το Κονγκό στη φάση των «16» (6/1, 18:00).

«Καθάρισαν» το... τρίποντο απ' το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στα γκολ των Μπελαΐντ (19'), Σαϊμπί (25') και Μαζά (32'). Η Ισημερινή Γουινέα μείωσε στο 50' με τον Ενσουέ.

Παράλληλα, η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε με 2-0 το Σουδάν χάρις στα γκολ των Τραορέ (16') και Κουασί (85'), κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον 5ο όμιλο και περιμένει να δει ποια ομάδα θα βγει πρώτη στον 6ο όμιλο, καθώς θα είναι ο αντίπαλός της στους «16». Το δε Σουδάν, τερμάτισε στην τρίτη θέση και θα παίξει με τη Σενεγάλη (3/1, 18:00).

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Copa Africa:

Α' όμιλος

Κομόρες - Μάλι 0-0

Ζάμπια - Μαρόκο 0-3

Β' όμιλος

Ανγκόλα - Αίγυπτος 0-0

Ζιμπάμπουε - Ν. Αφρική 2-3

Γ' όμιλος

Τανζανία - Τυνησία 1-1

Ουγκάντα - Νιγηρία 1-3

Δ' όμιλος

Μπενίν - Σενεγάλη 0-3

Μποτσουάνα - ΛΔ Κονγκό 0-3

Ε' όμιλος

Ισημερινή Γουινέα - Αλγερία 1-3

Σουδάν - Μπουρκίνα Φάσο 0-2

ΣΤ' όμιλος

31/12 (21:00)

Γκαμπόν - Ακτή Ελεφαντοστού

Μοζαμβίκη - Καμερούν