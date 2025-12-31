Η πικρία του Τσέναμο για την αποχώρηση Τσάβες από την Ελλάδα (pic)

Ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναιτωλικού και άλλοτε ποδοσφαιριστής των Αγρινιωτών, εξέφρασε το παράπονο του για τον Αργεντινό κίπερ, αλλά και τον μεγάλο θαυμασμό του.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Λουίτζι Τσέναμο για τον Λούκας Τσάβες:

«Χαρμολύπη! Χαρά που συνεργάστηκα με μία τεράστια προσωπικότητα· λύπη διότι ούτε οργανισμός στον οποίο ανήκω, κατάφερε (παρά την υπέρβαση που έγινε), αλλά ούτε η ποδοσφαιρική κοινωνία της Ελλάδος, από ότι φαίνεται, δεν επέλεξε να τον κρατήσει στα γήπεδά μας. Ως πρώην τερματοφύλακας, ως πρώην mvp, αλλά και με την σημερινή μου ιδιότητα ως προπονητής τερματοφυλάκων έχω να πω ότι ο Λούκας είναι ότι καλύτερο έχει υπάρξει στην θέση του τερματοφύλακα, στην σύγχρονη ιστορία της ομάδος, με διαφορά από τον δεύτερο, όποιος κι αν είναι αυτός. Gracias por todo capitan»