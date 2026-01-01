Οκτώ γκολ μακριά για να γίνει ο πρώτος των πρώτων στη Αλ Ναασρ ο Κριστιάνο

Το 2026 είναι εδώ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία και με την φανέλα της Αλ Ναασρ.

Ο Πορτογάλος σταρ έχει τρία χρόνια που παίζει για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έχει καταφέρει ήδη να είναι ένας θρύλος για τον σύλλογο.

Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι αριθμοί του στο σκοράρισμα, καθώς είναι μόλις οκτώ γκολ μακριά από το να γίνει ο πρώτος των πρώτων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της Αλ Ναασρ έχει σημειώσει 113 γκολ και είναι δεύτερος στην σχετική λίστα με τους all time scorers, έχοντας μπροστά του μόνο τον Αλ Σαλάγουι ο οποίος σταμάτησε στα 120.

Αυτό σημαίνει πως ο Πορτογάλος με οκτώ γκολ ακόμη, περνάει στην πρώτη θέση με 121 και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να σπάσει το ρεκόρ του.