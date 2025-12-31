«Μια ανάσα από την ΑΕΚ ο Βάργκα»! (vid)

Κοντά σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα βρίσκεται η ΑΕΚ με την Nemzeti Sport να τονίζει πως απομένουν μόνο τα ιατρικά!

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα Nemzeti Sport, σημειώνει: «Η συμφωνία είναι κοντά, ο Βάργκα μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είναι πολύ κοντά, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος σταθμός του Βάργκα, κάτι που ήδη συζητείται ανοιχτά. Γνωρίζουμε ότι μόνο οι ιατρικές εξετάσεις απομένουν από το να γίνει ο Βάργκα παίκτης της ΑΕΚ».

Θυμίζουμε, πως από την πλευρά της AEK, έχει υπάρξει μια διαρροή υπό την μορφή διάψευσης προ ημερών, για να πέσουν οι τόνοι...

Ο Βάργκα, έχει απασχολήσει δεδομένα τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς αλλά από την αλλη, μιλάμε δεδομένα για μια περιπτωση, αρκετά δύσκολη. Προφανώς, αν θα μπορούσε να φτάσει σε μια συμφωνία σε λογικά πλαίσια με την Φερεντσβάρος, ο Δικέφαλος θα ήθελε να εντάξει στο δυναμικό της τον διεθνή σέντερ φορ.

Την ύπαρξη επίσημης πρότασης είχε επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος της Φερεντσβάρος, Γκάμπορ Κουμπάτοφ, στην πρόσφατη ετήσια ομιλία του. «Τον Βάργκα θα τον πουλήσουμε σαν τον άνεμο! Παρότι έχει ακόμη ενάμιση χρόνο συμβόλαιο, δεν μπορούμε να του πούμε να μην πάει. Ήδη έφτασε η πρώτη προσφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ από την πλευρά του ο ατζέντης του Βάρκα προ ημερών ούτε είχε επιβεβαιώσει ούτε είχε διαψεύσει τα σενάρια που στέλνουν τον πελάτη του στην ΑΕΚ προχωρώντας σε μια δήλωση με υπονοούμενο.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την Φερεντσβάρος.