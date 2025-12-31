Παναθηναϊκός: Η «πρώτη» του Τετέι και η... πολιορκία από τους μικρούς φίλους της ομάδας (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος μετά... πολιορκήθηκε από τους μικρούς φίλους της ομάδας.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές τους χτες, με το πρόγραμμα μάλιστα να λαμβάνει χώρα στο ΟΑΚΑ και όχι στο Κορωπί, ώστε να το παρακολουθήσουν τα παιδιά που βρέθηκαν στην γιορτή του Πανάθα.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε μάλιστα και σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνονται κάποια πλάνα από την προπόνηση αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά το φινάλε της, όταν τα παιδιά πήγαν στους παίκτες για φωτογραφίες κι αυτόγραφα.

Ιδιαίτερος πόλος έλξης ήταν ο νεοαποκτηθείς, Ανδρέας Τετέι, που προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες.

Δείτε το βίντεο: