Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν ιστορική χρονιά για εμας - Ευτυχισμένο το 2026 με πολλές ερυθρόλευκες επιτυχιες»

Το δικό του μήνυμα για το 2025 που τελειώνει και την ευχή του για το 2026 που έρχεται έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρόνια για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας. 100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη.

Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά.

Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών!

Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!»