Η ανθρώπινη πλευρά του Πανιωνίου - Επίσκεψη από το ΑΛΜΑ (vid)

Το Κέντρο Ημέρας Άλμα επισκέφτηκε την ποδοσφαιρική ομάδα του Πανιωνίου, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συζήτησε με το τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές.

Μια ξεχωριστή μέρα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης πέρασαν οι παίκτες του Πανιωνίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Τους επισκέφτηκαν παιδιά από το ΑΛΜΑ, σωματείο μη Κερδοσκοπικό, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία που εκτός από τη γνωριμία με την ομάδα ξεναγήθηκαν και στις εγκαταστάσεις του Ιστορικού.

"Να γνωρίζετε ότι η πόρτα αυτής της ομάδας είναι ανοικτή ανά πάσα ώρα και στιγμή οποτεδήποτε θελήσετε να παρακολουθήσετε είτε προπονήσεις, είτε επίσημο αγώνα" είπε μεταξύ άλλων, στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, ο προπονητής του Πανιωνίου Παύλος Δερμιτζάκης.