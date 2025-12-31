Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Σατσιά στον Παναιτωλικό!

Ο 23χρονος μέσος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεξί μπακ, αποφάσισε να αφήσει την Κύπρο και την ομάδα που τον ανέδειξε, σημειώνοντας 8 γκολ και 7 ασίστ σε 118 εμφανίσεις, ενώ τακτοποίησε δεδουλευμένα ύψους 100 χιλιάδων ευρώ μέσω διακανονισμού, λύνοντας πρόωρα το συμβόλαιό του.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά, υιό του Μαρίνου και πρώην προπονητή της Λαμίας, στον Παναιτωλικό, όπως σάς προϊδέασε το SDNA:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα».