Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Σατσιά στον Παναιτωλικό!

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά, υιό του Μαρίνου και πρώην προπονητή της Λαμίας, στον Παναιτωλικό, όπως σάς προϊδέασε το SDNA:
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα».