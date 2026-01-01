Ιραόλα: «Δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Σεμένιο με την φανέλα της Μπόρνμουθ»

Ο τεχνικός της Μπόρνμουθ σε δηλώσεις του, ανέφερε πως το παιχνίδι εναντίον της Τσέλσι δεν ήταν το τελευταίο του Σεμένιο.

Η Μπόρνμουθ έπαιξε με την Τσέλσι το βράδυ της Τρίτης (30/12) και ήρθαν ισόπαλες, αλλά στο τέλος του αγώνα αυτό που έμεινε ήταν ότι ο Σεμένιο έκανε την τελευταία του εμφάνιση με τα «κεράσια».

Ωστόσο ο τεχνικός της ομάδας, τόνισε πως ο παίκτης τους έχει να δώσει ακόμη έναν αγώνα και πως δεν ήταν αυτός ο τελευταίος του.

«Αυτό το παιχνίδι στο Stanford Bridge δεν ήταν το τελευταίο του Σεμένιο με την ομάδα μας.

Πιστεύω πως θα παίξει και στον αγώνα με την Άρσεναλ. Χρειάζεται να ξεκουραστεί, αφού το παιχνίδι με την Άρσεναλ είναι σε τρεις ημέρες και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας».