Ο Γκάμπριελ Ζεσούς πανηγύρισε σαν άλλος Κακά (pic)

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς, επέστρεψε με γκολ από τον τραυματισμό του και φρόντισε να πανηγυρίσει με τον καλύτερο τρόπο.

Ο παίκτης της Άρσεναλ έλειπε καιρό από την αγωνιστική δράση, ωστόσο στον αγώνα της Τρίτης (30/12) εναντίον της Άστον Βίλα έκανε δυνατό comeback.

Οι Κανονιέρηδες νίκησαν με 4-1 την Άστον Βίλα και ο ίδιος είχε συμβολή στην επιτυχία της ομάδας του, αφού σκόραρε.

Αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε φρόντισε να πανηγυρίσει με έναν τρόπο γνώριμο από το παρελθόν, αφού έβγαλε την μπλούζα του και από μέσα είχε το μήνυμα «I belong to Jesus», κάτι το οποίο είχε κάνει και ο Κακά στο μακρινό 2007 με την φανέλα της Μίλαν.