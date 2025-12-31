Οι ευχές - απολογισμός του Βρούτση για τη νέα χρονιά (pic)

«Συνεχίζουμε την καθημερινή μας προσπάθεια για έναν Αθλητισμό που αξίζει στην Ελλάδα» τονίζει ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο εορταστικό μήνυμα του.

Με ανάρτηση του στα social media o υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στέλνει τις ευχές του για τη νέα χρονιά κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό της θητείας του για το 2025.

Το μήνυμα του Γιάννη Βρούτση:

«Καλή Χρονιά! Καλοτάξιδο, δημιουργικό με υγεία, γεμάτο αθλητισμό και χωρίς βία το 2026. Σας ευχαριστώ για την ουσιαστική και πολύτιμη συνεργασία

Η χρονιά κλείνει με το ισχυρό αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των γηπέδων με μείωση 82% των «κεκλεισμένων» το 2025 σε σχέση με το 2024.

Η δέσμευση έγινε πράξη! Με το άρθρο 105 νόμος 5264/2025 - οι εθνικές μας ομάδες, για πρώτη φορά, αθλούνται και προετοιμάζονται χωρίς δικό τους κόστος στα εθνικά αθλητικά κέντρα του Υπ. Αθλητισμού.

Η απαιτούμενη δαπάνη ύψους περίπου 3.000.000€ ετησίως επιστρέφει έμμεσα στα ταμεία των ομοσπονδιών!!!

Η νέα πραγματικότητα στην εφαρμογή των κανόνων και στην προστασία των φιλάθλων αποτυπώνεται στον απολογισμό της ΔΕΑΒ:

Το διάστημα Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκαν μόλις 2 πράξεις επιβολής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ ανδρών), έναντι 11 το 2024, δηλαδή μείωση 82%!!!

Το νέο θεσμικό πλαίσιο - νόμος για αντιμετώπιση αθλητικής βίας- λειτουργεί αποτρεπτικά και εφαρμόζεται με συνέπεια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία.

Εξάλλου, από τον Φεβρουάριο 2024 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα: 864.000€ σε ομάδες, 833.500€ σε φυσικά πρόσωπα, Σύνολο: 1.697.500€. Επιπλέον, 13 ταυτοποιημένα άτομα τιμωρήθηκαν με απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η χρονιά κλείνει με ισχυρά και μετρήσιμα αποτελέσματα χάρη και στην αταλάντευτη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στις πολιτικές που ασκήσαμε στο αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού.

Το 2026 συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα με: Περισσότερα εργαλεία, οργάνωση, νοικοκύρεμα χρηστή διοίκηση e-Kouros. Περισσότερους πόρους αύξηση 21,21%. Πιο αυστηρή εφαρμογή του νόμου, για γήπεδα ασφαλή, ανοιχτά και πραγματικά φιλικά προς όλους, αθλητές αθλούμενους και θεατές! Περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς 350 αθλητικά έργα εκτελούνται σε όλη τη χώρα. Με μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατά 62% στα ΕΑΚ (εθνικά αθλητικά κέντρα) από 1.1.2024.

Επίσης ένα σπουδαίο βήμα για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μας και η ελληνική σημαία να σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά στους διεθνείς αγώνες, έγινε πραγματικότητα!

Για πρώτη φορά, οι Εθνικές μας ομάδες όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών θα προετοιμάζονται χωρίς δικό τους κόστος σε όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας, με τη θεσμοθέτηση κάλυψης των σχετικών μισθωμάτων μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης του ελληνικού αθλητισμού από τα κέρδη των παικτών του Στοιχήματος.

Συνεχίζουμε την καθημερινή μας προσπάθεια για έναν Αθλητισμό που αξίζει στην Ελλάδα - τη χώρα που γέννησε τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και τα έστειλε σε όλο τον κόσμο με την Ολυμπιακή φλόγα!