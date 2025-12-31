«Καμπάνα» σε τρεις ποδοσφαιριστές - Δυο εξύβρισαν διαιτητή!

Δύο παίκτες της Ισημερινής Γουινέας τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό, ενώ ο αρχηγός της Μπουρκίνα Φάσο, Μπερτράν Τραορέ, θα... ξεπληρώσει με πρόστιμο δυσφημιστικά σχόλια μετά από αγώνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/12) η CAF.

Ο αρχηγός της Ισημερινής Γουινέας, Κάρλος Ακάκπο, και ο μέσος, Ζοσέτε Μιράντα, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων ο καθένας, επειδή έβρισαν τον διαιτητή Μεσί Ενκουνού από το Κονγκό μετά την ήττα με 1-0 από το Σουδάν στην Καζαμπλάνκα (28/12), η οποία τους άφησε τελευταίους στον 5ο όμιλο. Δύο από τους αγώνες τους έχουν ανασταλεί για ένα έτος, επισημαίνει η CAF.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπερτράντ Τραορέ, ο οποίος παίζει στη Σάντερλαντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 δολαρίων για «προσβλητικά σχόλια» που έκανε σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Αλγερίας με 1-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ (28/12). Ο ίδιος, πάντως, εξέφρασε τη λύπη του για τις κατηγορίες που του απήγγειλε η CAF, όπως αναφέρει η ομοσπονδία της χώρας του.