Επικό: Οι παίκτες της Ανγκόλα πανηγύρισαν επειδή νόμιζαν ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Κόπα Άφρικα (vid)

Σαν τρελοί πανηγύρισαν το γκολ που πέτυχε η Τυνησία απέναντι στην Τανζανία οι παίκτες της Ανγκόλας, αφού πίστευαν πως είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση του Κόπα Άφρικα, ωστόσο το τελικό σκορ τους διέψευσε.

Στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Τυνησία αντιμετώπισε χθες (30/12) την Τανζανία, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες (1-1) και αμφότερες να προκρίνονται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πέρα από την Νιγηρία και την Ουγκάντα, ήταν και η Ανγκόλα, η οποία έδινε τη μάχη της μαζί με την Τανζανία, για το ποια χώρα θα καταλάβει την τελευταία θέση ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους των ομίλων που περνάνε στα νοκ άουτ του θεσμού.

Η Ανγκόλα έχοντας δύο βαθμούς και ρεκόρ 2-3 ήθελε απλώς τη νίκη της Τυνησίας έστω και με 1-0 για να προκριθεί. Μάλιστα στο ημίχρονο η Τυνησία προηγούταν με 1-0 με τους παίκτες της «Μαύρης Αντιλόπης» να βλέπουν το παιχνίδι από το ξενοδοχείο τους στο Μαρόκο και να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ του Γκάρμπι, θεωρώντας πως έχουν εξασφαλίσει την συνέχεια τους στο τουρνουά.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, διότι ο Σαλούμ ισοφάρισε για την Τανζανία στο 48ο λεπτό και έτσι έσβησε κάθε όνειρο πρόκρισης για την Ανγκόλα, με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να είναι εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος της αναμέτρησης, έστω και αν ήρθαν ισόπαλοι.