Άρης: Πρώτη για Μπουσαΐντ - Στην προπόνηση και ο Καρυπίδης για τα μεταγραφικά

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη, ενώ το παρών στο «Δασυγένειο» έδωσε και ο Θεόδωρος Καρυπίδης για να συζητήσει με τους Μανόλο Χιμένεθ και Ρούμπεν Ρέγες τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με νέο πρόσωπο τον Οτμάν Μπουσαΐντ ολοκληρώθηκε το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας μας, το τελευταίο για το 2025, στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί (ασκήσεις ενεργοποίησης, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής με αγωνιστικό παιχνίδι).

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε συμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, επίσης κομμάτι της προπόνησης έκανε ο Τάσος Δώνης, ο Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία.

Αύριο, Πέμπτη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (06/01, 15:00) για τα playoff του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.