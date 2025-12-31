Άσχημα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει τον Εμπαπέ για 3 εβδομάδες

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται το 2025 για τον Γάλλο σούπερ σταρ, σε μία σεζόν που μπορεί να ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 59 γκολ, αλλά χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο.
Ο Εμπαπέ ήθελε να διεκδικήσει το ισπανικό Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί το 2026 στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η L'Equipe, ο 26χρονος υπέστη διάστρεμμα συνδέσμου, με βάση τις εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί.
Αυτό σημαίνει πως θα χάσει το Derby Madrileno με την Ατλέτικο (8/1) για τα ημιτελικά του θεσμού, ενώ συνολικά πρόκειται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 3 εβδομάδες.
Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα επιστρέψει στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League (28/1).
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé is out for 3 weeks.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 31, 2025
He has been suffering from a sprained ligament and MRI has revealed an injury.
— @lequipe pic.twitter.com/jGrALksFvi