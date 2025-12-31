ΠΑΟΚ: Θεραπεία για Ντεσπόντοφ-Ιβανούσετς - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Παραμένουν στα «πιτς» οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Λούκα Ιβανούσετς, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει με πρωϊνή προπόνηση το 2025 - Τα νεότερα από τους τραυματίες.

Ποδοσφαιρική η τελευταία προπόνηση του 2025 στη Νέα Μεσημβρία, με τους ποδοσφαιριστές να δίνουν μία οικογενειακή… μάχη. Οι παίκτες έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν rondo και έκαναν ασκήσεις κατοχής της μπάλας και στη συνέχεια έπαιξαν τουρνουά.

Τα προβλήματα όμως για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζονται. Οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης , Σάστρε και Λόβρεν δούλεψαν ατομικά, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ενώ την Πρωτοχρονιά ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 17:00.