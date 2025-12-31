ΑΕΚ: Η La Repubblica θεωρεί τελειωμένη την μεταγραφή του Μήτογλου στην Σαμπντόρια

Ως παίκτη της Σαμπντόρια παρουσιάζει τον Σίμο Μήτογλου η έκδοση της La Repubblica στη Γένοβα.

Πιο συγκεκριμένα οι Ιταλοί τονίζουν πως ο Έλληνας στόπερ από την 3η Ιανουαρίου θα φοράει τη φανέλα της «Σαμπ».

«Ένας Έλληνας γίγαντας για τη Σαμπντόρια: Ο Μήτογλου φτάνει από την ΑΕΚ. Ο Έλληνας αμυντικός θα βρίσκεται στο Μπολιάσκο (προπονητικό κέντρο των Γενοβέζων) στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τους Εσπόζιτο και Μπρουνόρι», αναφέρει η La Repubblica.

Θυμίζουμε πως ο Σίμος Μήτογλου (που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι) δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ και οι δυο πλευρές έχουν κάνει προσπάθειες για να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να λύσουν τη συνεργία τους ομαλά, έπειτα από τις εκατέρωθεν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.