Η ανέγερση του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποδείχθηκε ένα από τα πιο σύνθετα και πολυκύμαντα projects των τελευταίων δεκαετιών. Κατά την πρόσφατη επιθεώρηση του Πρωθυπουργού, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Χάρη Δούκα, δεν έλειψαν οι ενδιαφέροντες διάλογοι και τα πολιτικά υπονοούμενα.
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Μπροστά στον Mr ΣΚΑΪ: Η ατάκα του Ζούλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γήπεδο του ΠΑΟ
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Μπροστά στον Mr ΣΚΑΪ: Η ατάκα του Ζούλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γήπεδο του ΠΑΟ