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Μπροστά στον Mr ΣΚΑΪ: Η ατάκα του Ζούλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γήπεδο του ΠΑΟ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το νέο χρονοδιάγραμμα του γηπέδου

Η ανέγερση του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποδείχθηκε ένα από τα πιο σύνθετα και πολυκύμαντα projects των τελευταίων δεκαετιών. Κατά την πρόσφατη επιθεώρηση του Πρωθυπουργού, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Χάρη Δούκα, δεν έλειψαν οι ενδιαφέροντες διάλογοι και τα πολιτικά υπονοούμενα.


Διαβάστε εδώ τον μεταξύ τους διάλογο και την ατάκα του Ζούλα που έκανε αίσθηση.

Μπροστά στον Mr ΣΚΑΪ: Η ατάκα του Ζούλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γήπεδο του ΠΑΟ