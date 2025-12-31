Από τη Μόντενα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σαρρής και επίσημα στον ΠΑΟΚ!

Ο Γιάννης Σαρρής αποτελεί και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να πραγματοποιεί μία (ακόμα) κίνηση με φόντο το μέλλον.

Οι ασπρόμαυροι έχουν αποδείξει πολλάκις πως κινούνται με φόντο το μέλλον, πραγματοποιώντας μία ακόμα μεταγραφή ενός ταλαντούχου διεθνή με τις «μικρές» Εθνικές.

Ο λόγος για τον Γιάννη Σαρρή, με τον 18χρονο υψηλόσωμο χαφ να αποτελεί και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Ο διεθνής μέσος θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του Δικεφάλου, αποτελώντας μέλος τόσο της ανδρικής όσο και του ΠΑΟΚ Β.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου, γεννημένου τον Μάρτιο του 2007, Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ έως τις 30.06.2029.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε το 2023 στην Ιταλία και τη Μόντενα, αρχικά για την Κ17, μα γρήγορα προωθήθηκε στην Primavera 2, στην οποία μάλιστα κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ. Με τη Μόντενα είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της Α’ ομάδας. Είναι δε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων Κ19, με την οποία μετρά έξι συμμετοχές.

Πιστός στο πλάνο του, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον, με την απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με πολύ καλές προοπτικές.

Καλώς ήρθες, Γιάννη!»