Ο Τζον Τέρι βγάζει σε δημοπρασία ιστορικά ποδοσφαιρικά κειμήλια

Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, αποφάσισε να διαθέσει μέρος της ποδοσφαιρικής του κληρονομιάς σε δημοπρασία, με στόχο την υποστήριξη των δράσεων του ιδρύματός του.

Η online δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου μέσω του οίκου Goldin και περιλαμβάνει αντικείμενα που αποτυπώνουν τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του Άγγλου αμυντικού.

Ξεχωρίζει η φανέλα του τελικού του Champions League το 2008 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον οποίο ο Τέρι υπέστη το μοιραίο πέναλτι μετά από ολίσθηση, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην πορεία του. Ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει «ποτισμένη με δάκρυα», ενώ η εκτιμώμενη αξία της φτάνει περίπου τα 4.300 ευρώ.

Επιπλέον, στη συλλογή περιλαμβάνεται η φανέλα του τελικού του Champions League 2012 στο Μόναχο, όπου η Τσέλσι κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά. Παρότι ο Τέρι δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας, φόρεσε τη φανέλα στην απονομή για να σηκώσει το κύπελλο με τους συμπαίκτες του. Η αξία της συγκεκριμένης φανέλας υπολογίζεται γύρω στις 2.000 ευρώ, ενώ διαθέσιμη είναι και μια μινιατούρα του τροπαίου, με εκτίμηση περίπου 4.300 ευρώ.

Το πιο πολύτιμο αντικείμενο της δημοπρασίας είναι το μετάλλιο της Premier League της σεζόν 2004-05, όταν ο Τέρι οδήγησε την Τσέλσι στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από μισό αιώνα, κατά την πρώτη χρονιά του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο. Η τιμή του μεταλλίου μπορεί να φτάσει έως και 86.000 ευρώ.

Συνολικά, 26 αντικείμενα βγαίνουν προς πώληση, περιλαμβάνοντας φανέλες που αντάλλαξε με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, με αξίες που κυμαίνονται από 10.000 έως 25.000 ευρώ.