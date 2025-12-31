Τρομερή απόκρουση του Σα, με την Premier League να τον αποθεώνει (vid)

Η Γουλβς απέδειξε ότι δεν το βάζει κάτω, ακόμη κι όταν η παραμονή της στην Premier League φαίνεται δύσκολη, και απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το τελικό 1-1 να αποτελεί μόλις τον τρίτο πόντο της ομάδας στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Κορυφαίος της αναμέτρησης για τους «λύκους» ήταν αναμφίβολα ο Ζοσέ Σα. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετικές αποκρούσεις και διατήρησε το σκορ υπέρ της ομάδας του, αποτρέποντας μια σχεδόν βέβαιη γκολ-ευκαιρία.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο αμυντικός Μοσκέρα επιχείρησε ριψοκίνδυνα κεφαλιά προς τα πίσω για τον Σα, χωρίς να υπάρξει σωστή συνεννόηση. Η μπάλα φάνηκε να παίρνει πορεία προς τα δίχτυα, αλλά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας με μια εντυπωσιακή βουτιά αυτοθυσίας κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ.

Η εξαιρετική του αντίδραση αναδείχθηκε αμέσως από τον επίσημο λογαριασμό της Premier League, με την απόκρουση να συζητείται σε όλη τη χώρα και να τονίζει την καθοριστική συμβολή του Σα στον βαθμό που απέσπασε η Γουλβς.