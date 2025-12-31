Ο Γκουαρδιόλα μιλά με θαυμασμό για τον Λάιντερς: «Μερικές φορές νιώθω πως δουλεύω εγώ γι’ αυτόν»

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει μπει σε μια ξεκάθαρα μεταβατική περίοδο, αφήνοντας πίσω της μια ολόκληρη εποχή επιτυχιών. Το φινάλε της σεζόν 2025-26 σηματοδότησε βαθιές αλλαγές στο ρόστερ, με σπουδαία ονόματα όπως οι Ντε Μπρόινε, Γκιντογκάν, Γουόκερ, Έντερσον, Ακάντζι και Γκρίλις να αποχωρούν από το «Έτιχαντ».

Παράλληλα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα χρειάστηκε να προχωρήσει σε ανασχηματισμό και στο τεχνικό του τιμ, μετά τη λύση της συνεργασίας του με στενούς συνεργάτες, με πιο ηχηρή την απουσία του Χουάνμα Λίγιο, ενός ανθρώπου που ο Καταλανός προπονητής έχει χαρακτηρίσει κατ’ επανάληψη καθοριστικό στην πορεία του.

Η απάντηση ήρθε από το Άνφιλντ. Ο Πεπ Λάιντερς, για χρόνια βασικός συνεργάτης του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο της Σίτι αναλαμβάνοντας ρόλο πρώτης γραμμής. Η μετακίνηση αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του Κλοπ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην βοηθό του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στο αγωνιστικό DNA των «κόκκινων».

Ο αθλητικός διευθυντής των «πολιτών», Ούγκο Βιάνα, στάθηκε στη φιλοσοφική ταύτιση του Λάιντερς με το ποδόσφαιρο κατοχής και έντασης που πρεσβεύει ο Γκουαρδιόλα, ενώ ο ίδιος ο προπονητής της Σίτι δεν άργησε να επιβεβαιώσει πως η συνεργασία τους εξελίσσεται ιδανικά.

Παρότι οι προηγούμενες εμπειρίες του Λάιντερς ως πρώτος προπονητής δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, όλα δείχνουν πως στον ρόλο του βοηθού βρίσκεται στο στοιχείο του. Μάλιστα, ο Γκουαρδιόλα μίλησε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια για την επιρροή του συνεργάτη του, λέγοντας: «Ο Πεπ είναι εξαιρετικός. Σε τέτοιο βαθμό που καμιά φορά αναρωτιέμαι αν τελικά εγώ είμαι ο βοηθός του».