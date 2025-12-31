Ο Νέβιλ «τα χώνει» στον Αμορίμ: «Ρούμπεν, γιατί το έκανες αυτό;»

Μετά το απρόσμενο στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην ουραγό Γουλβς, ο Γκάρι Νέβιλ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον Ρούμπεν Αμορίμ. Ο πρώην μπακ των «κόκκινων διαβόλων» και νυν σχολιαστής του «Sky Sports» επικρίνοντας τον Πορτογάλο προπονητή για τις τακτικές επιλογές του στο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Στο «Ολντ Τράφορντ», η Γιουνάιτεντ ήθελε να κλείσει το 2025 με νίκη, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν στο ύψος τους. Η Γουλβς ισοφάρισε με κεφαλιά του Κρέιτσι στο 45’, απαντώντας στο γκολ του Ζίρκζι στο 26’, παίρνοντας έτσι έναν πολύτιμο βαθμό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νέβιλ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμορίμ χειρίστηκε την τακτική. «Δεν χρειάζεται να λέει ότι δεν άλλαξε τακτική λόγω των μέσων ενημέρωσης. Ο λόγος που αναγκάστηκε να το κάνει ήταν ότι το 3-4-3 απέδιδε απαράδεκτα. Όταν βλέπω ότι επιστρέψαμε σε τριάδα πίσω μέσα σε πέντε λεπτά από την έναρξη, σκέφτομαι: όχι, Ρούμπεν, γιατί το έκανες αυτό; Ο προπονητής πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του. Αυτό ήταν περιττά περίπλοκο», τόνισε.

Παράλληλα, ο άλλοτε διεθνής Άγγλος αμυντικός χαρακτήρισε «παράξενες» τις αλλαγές του Αμορίμ, ειδικά την αντικατάσταση του Ζίρκζι. «Έκαναν τη Γιουνάιτεντ χειρότερη. Αν η αλλαγή αυτή δεν οφειλόταν σε τραυματισμό, ήταν πραγματικά κακή. Ο Ζίρκζι είχε σκοράρει, έπρεπε να παραμείνει στο γήπεδο για εμπειρία, παρουσία και σωματική διάπλαση», σχολίασε με αιχμή, ελπίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

Η ισοπαλία στέρησε από την Γιουνάιτεντ την ευκαιρία να ανέβει στην τέταρτη θέση και έκανε την ομάδα του Αμορίμ την τρίτη που χάνει βαθμούς από τη Γουλβς αυτή τη σεζόν, η οποία σημείωσε τον πρώτο της βαθμό μετά από 12 διαδοχικές ήττες. Παράλληλα, η αντίδραση των οπαδών στο «Ολντ Τράφορντ» ήταν έντονη. «Αυτό ήταν το χειρότερο των χειροτέρων. Οι φίλαθλοι δεν αποδοκίμασαν μόνο στο τέλος, αλλά περίμεναν να συνεχιστούν οι αποδοκιμασίες για παίκτες και προπονητή», κατέληξε ο Νέβιλ.