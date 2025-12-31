Ρότζερς: «Δίκαιη η ήττα – η Άρσεναλ είναι η κορυφαία ομάδα της Premier League»

Οι «χωριάτες» ταξίδεψαν στο Βόρειο Λονδίνο με την ψυχολογία στα ύψη, προερχόμενοι από 11 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και με την πεποίθηση πως μπορούσαν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στους «κανονιέρηδες». Ωστόσο, η εικόνα στο χορτάρι δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες.
Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της στη φετινή σεζόν και έφτασε σε ένα εμφατικό 4-1 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί της Άστον Βίλα.
Η αγωνιστική κυριαρχία της Άρσεναλ ήταν τέτοια, που ο Μόργκαν Ρότζερς δεν δίστασε να το παραδεχτεί δημόσια λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο «NBC», ο 23χρονος Άγγλος μέσος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Δεν είναι ντροπή να χάνεις με 4-1 από την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος. Βρίσκονται στην πρώτη θέση γιατί απλώς είναι οι καλύτεροι».
🚨 Morgan Rogers: “The better team won. That's why Arsenal are top, they are the best team”, told NBC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025
“It's nothing bad to lose 4-1 to the best team in the league”. pic.twitter.com/RnCejgO6Ag