Ρότζερς: «Δίκαιη η ήττα – η Άρσεναλ είναι η κορυφαία ομάδα της Premier League»

Η βαριά ήττα της Άστον Βίλα στο «Έμιρεϊτς» είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απόσταση από την κορυφή της Premier League στους έξι βαθμούς, ωστόσο μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν υπήρξε καμία διάθεση για δικαιολογίες. Ο Μόργκαν Ρότζερς παραδέχτηκε ανοιχτά την ανωτερότητα της Άρσεναλ, δείχνοντας σεβασμό στον αντίπαλο.

Οι «χωριάτες» ταξίδεψαν στο Βόρειο Λονδίνο με την ψυχολογία στα ύψη, προερχόμενοι από 11 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και με την πεποίθηση πως μπορούσαν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στους «κανονιέρηδες». Ωστόσο, η εικόνα στο χορτάρι δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της στη φετινή σεζόν και έφτασε σε ένα εμφατικό 4-1 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί της Άστον Βίλα.

Η αγωνιστική κυριαρχία της Άρσεναλ ήταν τέτοια, που ο Μόργκαν Ρότζερς δεν δίστασε να το παραδεχτεί δημόσια λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο «NBC», ο 23χρονος Άγγλος μέσος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Δεν είναι ντροπή να χάνεις με 4-1 από την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος. Βρίσκονται στην πρώτη θέση γιατί απλώς είναι οι καλύτεροι».