ΠΑΟΚ: Η ώρα των... μικρών - Κοσίδης και Τσιφούτης στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας

Γιώργος Κοσίδης και Γιάννης Τσιφούτης παίρνουν τις ευκαιρίες τους στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Δικεφάλου, δύο βασικά «γρανάζια» του ΠΑΟΚ Β.

Τα προβλήματα συνεχίζονται στον Δικέφαλο, καθώς χθες (30/12) τρεις ακόμα παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκαν στα «πιτς» με μικροτραυματισμούς.

Ο λόγος για τους Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Λούκα Ιβανούσετς και Αλεσάντρο Βολιάκο, οι οποίοι προστέθηκαν στην ήδη μακρά λίστα των απουσιών (Παβλένκα, Μιχαηλίδης, Λόβρεν, Σάστρε, Πέλκας, Γιακουμάκης).

Με το πρώτο παιχνίδι να απέχει πλέον λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 6 του Γενάρη (20:00), μένει να δούμε πόσοι εξ αυτών θα βρίσκονται στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Για τον λόγο αυτό, οι προπονήσεις διεξάγονται με... ενισχύσεις από παίκτες του ΠΑΟΚ Β, με τους Γιώργο Κοσίδη και Γιάννη Τσιφούτη να «μετακομίζουν» από τη Σουρωτή στη Νέα Μεσημβρία.

Ο 18χρονος διεθνής (γεννημένος 13 Ιουνίου 2007) αμυντικός, Γιώργος Κοσίδης, αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δεξί μπακ στη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, ενώ στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες είχε βρεθεί και στη θέση του στόπερ, με την οποία έχει «παρουσιαστεί».

Είναι ο δεύτερος σε λεπτά συμμετοχής στη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ Β, με 1026΄στο χορτάρι και ένα γκολ, πολύτιμο μάλιστα, από την άσπρη «βούλα» κόντρα στον Αστέρα Β, ενώ το συμβόλαιο του ανανεώθηκε πριν ένα μήνα για ακόμα 1,5 χρόνο (έως τον Ιούνιο του 2027).

Αντίστοιχα, ο Γιάννης Τσιφούτης, συνομήλικος του Κοσίδη (γεννημένος 21 Αυγούστου 2007), αγωνίζεται ως εξτρέμ στον ΠΑΟΚ Β, με 11 εμφανίσεις και 428 λεπτά συμμετοχής με τον Δικέφαλο.

Το προηγούμενο καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, διάρκειας τριών ετών, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2028.