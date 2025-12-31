ΜΜΕ Ρουμανίας: «Διαπραγματεύσεις Άρη-Κραϊόβα για τον Μορουτσάν»

Η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, διαπραγματεύεται με τον Άρη, όσον αφορά την απόκτηση του Ολίμπιου Μορουτσάν.

Ο Ρουμάνος εξτρέμ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα με την άφιξή του στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης, καθώς σε 16 εμφανίσεις και 703 λεπτά συμμετοχής δεν έχει καταγράψει γκολ ή ασίστ.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ της πατρίδας του, η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Άρη, καθώς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ολιμπίου Μορουτσάν.

«Η Κραϊόβα θα επιθυμούσε την αγορά του παίκτη ως ελεύθερο, ενώ δεν είναι αρνητική και για πιθανό δανεισμό», αναφέρεται στο δημοσίευμα, με το συμβόλαιο του παίκτη, παρόλα αυτά, να λήγει το καλοκαίρι του 2028.