«Βουνό» το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στα… μαλακά η ΑΕΚ

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν για το 2025. Η αυγή του 2026 μέχρι και το φινάλε της κανονικής σεζόν της Super League προβλέπεται «καυτή» για τους τρεις από τους τέσσερις συλλόγους που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) εξηγεί το γιατί.

ΑΕΚ: ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΗΡΕΜΙΑΣ



Ξεκινώντας από... τα εύκολα, η πρωτοπόρος της Super League, ΑΕΚ, έφτιαξε την τύχη της. Τερματίζοντας στην τρίτη θέση του Κυπέλλου Ελλάδας, αφενός απέφυγε τα Play Off, αφετέρου βρέθηκε στο «εύκολο» μονοπάτι για τον τελικό, αφού μετά το νικητή του ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό. Αντίστοιχα, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της League Phase του UEFA Conference League, απέφυγε τον ενδιάμεσο γύρο, κάτι που σημαίνει πως θα δώσει τον Μάρτιο τα παιχνίδια για τους «16» της διοργάνωσης και με πλεονέκτημα έδρας. Φυσικά, ντέρμπι για τη Super League θα δώσει σε αυτό το δίμηνο, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τον απαραίτητο χρόνο για να τα προετοιμάζει. Σε αντίθεση με τις άλλες τρεις του Big-4.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΕΩΝ



Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός θα διεκδικήσει με το... καλημέρα του 2026, τρόπαιο. Αυτό του Super Cup, με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Από εκεί και πέρα, ξεκινάει ένας μαραθώνιος κρίσιμος αγώνων σε UEFA Champions League (με Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός), σε Κύπελλο Ελλάδας (πιθανότατα με ΠΑΟΚ εντός στα προημιτελικά και, αν προκριθεί, Παναθηναϊκό σε διπλούς αγώνες στα ημιτελικά) αλλά και σε Super League (μεταξύ άλλων με Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ, Λεβαδειακό και ΟΦΗ εκτός αλλά και Παναθηναϊκό εντός). Επιπλέον, εφόσον βρεθεί στην 24άδα του Champions League, θα δώσει κι άλλα δύο παιχνίδια για τη φάση των Play Off κι αν προκριθεί ακόμη δύο για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΒΑΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ



Για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ το ζήτημα δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και η αγωνιστική εικόνα. Με τον τίτλο στη Super League να... έχει κάνει φτερά, ίσως χρειαστεί να κάνει επιλογή αγώνων. Αλλά ούτε στο Κύπελλο ούτε στο UEFA Europa League τα πράγματα είναι εύκολα. Στο Κύπελλο αφενός υπάρχει, αρχικά, το εμπόδιο είτε του Άρη είτε του Παναιτωλικού και μετά οι διπλές αναμετρήσεις είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον ΠΑΟΚ. Και στην Ευρώπη, η λογική λέει πως ό,τι κι αν πάρει από τα ματς με Φερεντσβάρος (εκτός) και Ρόμα (εντός) θα βρεθεί στα Play Off. Αν... θυμηθεί πως είναι Panathinaikos μπορεί να περάσει και στους «16». Κι όλ’ αυτά έχοντας, ενδιάμεσα, να διαχειριστεί και κάποια ζόρικα παιχνίδια πρωταθλήματος όπως τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό - αμφότερα εκτός έδρας.



ΠΑΟΚ: ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ



Οι «ασπρόμαυροι» ασφαλώς και βρίσκονται πολλά κλικ πιο πάνω από το «τριφύλλι» αναφορικά με την κούρσα του τίτλου, αλλά αυτό ίσως προσθέσει επιπλέον άγχος, ένταση, τραυματισμούς και κόπωση. Όπως προαναφέρθηκε, στο Κύπελλο, εφόσον η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ξεπεράσει το εμπόδιο του Ατρόμητου, θα κληθεί να παίξει στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό ενώ ακολουθούν διπλά παιχνίδια - πιθανότατα - με τον Παναθηναϊκό (ή τον Άρη). Βέβαια, επειδή η χρονιά είναι ιστορική, με τον ΠΑΟΚ να γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, δεν μπορεί να «ξεχάσει» την Ευρώπη, με τα αποτελέσματα κόντρα στην Μπέτις (εντός) και τη Λιόν (εκτός) να κρίνουν την παρουσία του στα Play Off του UEFA Europa League. Κι ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Συν, βέβαια, τα δεδομένα ντέρμπι για τη Super League (Άρη και Ολυμπιακό εκτός, ΑΕΚ εντός).



Αναλυτικά το πρόγραμμα των τεσσάρων «Ευρωπαίων» ως το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League:

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Sup Cup 3/1 ΟΦΗ --- --- --- --- --- --- --- --- --- Cup 6/1 --- --- --- --- --- --- Ατρόμητος --- --- --- 16η 10-11/1 Ατρόμητος* Πανσερραϊκός Παναιτωλικός* Άρης* Cup 13-15/1 ΠΑΟΚ/Ατρόμητος Άρης/Παναιτωλικός Ολυμπιακός* ΟΦΗ/Αστέρας Τρ 17η 17-19/1 Αστέρας Τρ* ΑΕΚ* ΟΦΗ Παναθηναϊκός Eur 20-22/1 Λεβερκούζεν Φερεντσβάρος* Μπέτις --- --- --- 18η 24-25/1 Βόλος ΝΠΣ Ατρόμητος* Κηφισιά* Αστέρας Τρ* Eur 28-30/1 Άγιαξ* Ρόμα Λιόν* --- --- --- 19η 31/1-1/2 ΑΕΚ* Κηφισιά Πανσερραϊκός Ολυμπιακός Cup 2-4/2 Ημιτελικά* Ημιτελικά Ημιτελικά Ημιτελικά 20η 7-8/2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός* Άρης* Πανσερραϊκός* Cup 10-12/2 Ημιτελικά Ημιτελικά* Ημιτελικά* Ημιτελικά* 21η 14-16/2 Λεβαδειακός* ΑΕΛ ΑΕΚ ΠΑΟΚ* Eur 17-20/2 Play Off Play Off Play Off --- --- --- 22η 21-22/2 Παναιτωλικός ΟΦΗ* ΑΕΛ* Λεβαδειακός Eur 24-27/2 Play Off Play Off Play Off --- --- --- 23η 28/2-1/3 Πανσερραϊκός* Άρης Αστέρας Τρ Βόλος ΝΠΣ* 24η 7-9/3 ΠΑΟΚ Λεβαδειακός* Ολυμπιακός* ΑΕΛ Eur 10-13/3 Φάση «16» Φάση «16» Φάση «16» Φάση «16» 25η 14-15/3 ΟΦΗ* Παναιτωλικός Λεβαδειακός Ατρόμητος* Eur 17-20/3 Φάση «16» Φάση «16» Φάση «16» Φάση «16» 26η 22/3 ΑΕΛ Αστέρας Τρ* Βόλος ΝΠΣ* Κηφισιά