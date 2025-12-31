Ηλιόπουλος: «Αν έχει ο Ολυμπιακός παράπονα για τη διαιτησία, εμείς πρέπει να βγούμε με σημαίες στο Σύνταγμα»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος όχι μόνο έδωσε το παρών στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για το θέμα της διακοπής των βίντεο του Στεφάν Λανουά αλλά έδωσε και το δικό του στίγμα για τη διαιτησία!

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, αναφέρθηκε αρχικά στα... παράπονα του Ολυμπιακού, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν έχουν οι Πειραιώτες παράπονα για τη διαιτησία τότε εμείς πρέπει να βγουμε με σημαίες στο Σύνταγμα», ενώ ήταν καυστικός και με την απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη από τη συνεδρίαση (τον ΟΣΦΠ εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαππάς ενώ οι τρεις άλλες μεγάλες ΠΑΕ εκπροσωπήθηκαν κανονικά από τους ιδιοκτήτες τους: παρών ήταν και οι κ.κ. Σαββίδης-Αλαφούζος. «Δεν εχει καμία λογικη να μην είναι σήμερα εδώ ο κ .Μαρινάκης. Σε άλλη Λίγκα συμμετέχει; Ειναι και προεδρος της Σούπερ Λίγκας», ήταν η καυστική του ατάκα για τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού.

«Ο Ολυμπιακός μας είπε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε, αλλά δεν μας είπε γι' αυτές που ευνοήθηκε»!

Μάλιστα, σε άλλη αποστροφή του λόγου του, ο κ. Ηλιόπουλος μετά την καταγραφή της... αδικίας του Ολυμπιακού από τον κ. Καραπαπά πήρε τον λόγο και αναρωτήθηκε: «Ο Ολυμπιακός μας είπε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε, αλλά δεν μας είπε γι' αυτές που ευνοήθηκε»!

Αναλυτικά όσα είπε για τον Ολυμπιακό, τη διαιτησία και τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Αν ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από την διαιτησία, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με τις σημαίες στο Σύνταγμα. Αν ήταν να έρθουμε εδώ για να αναλύσουμε φάσεις τότε εμείς θα χρειαζόμασταν τρεις ώρες. Έχουμε δέκα ακυρωμενα γκολ . Αποκορύφωμα το μαϊμού – πέναλτι στο Κηφισιά – ΑΕΚ που ήταν μόνο στην σφαίρα της φαντασίας των διαιτητών και το ακραία αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Γιόβιτς στο Λάρισα – ΑΕΚ.

Τι άλλο να πούμε; Ό,τι η ΑΕΚ έχει πάρει 230% περισσότερες κάρτες σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών ομάδα να μην έχει πάρει πέναλτι στο πρωτάθλημα όλη την σεζόν, 2024-25. Χωρίς να σημαίνει ότι η περσινή μας κάκιστη πορεία είχε αιτία την διαιτησία.

Ο Ολυμπιακός μας είπε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε κατά την άποψη του, αλλά δεν μας είπε γι' αυτές που ευνοήθηκε. Και τελικά τι προτείνουν για να φτιάξουν τα πράγματα; Επισης, θέτουν θεμα Λανουά;

Δεν εχει καμία λογικη να μην είναι σήμερα εδώ ο κ .Μαρινάκης. Σε άλλη Λίγκα συμμετέχει; Ειναι και προεδρος της Σούπερ Λίγκας».

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά αλλά το βίντεο ειναι εποικοδομητικό όταν είναι στην ίδια η γραμμή»

Όσον αφορά το θέμα Λανουά, ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ξεκάθαρος και τόνισε πως η ΑΕΚ δεν θέτει θέμα αρχιδιαιτητή όπως έκανε ο Ολυμπιακός αλλά επισήμανε πως οι αναλύσεις στα βίντεο θα πρέπει να έχουν κοινή γραμμή από τον Γάλλο.

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή.

Όσα ανάφερε η ΕΠΟ για το περιστατικό με τον Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν φούσκες και μπούρδες. Και αποδείχθηκε στο πειθαρχικό της ίδιας της ΕΠΟ.

Το γεγονός ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα είναι καλά, όπως λέει ο κ. Λανουά... Μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ότι άλλα λέει εκείνος και άλλα κάνουν οι διαιτητές από τηλέφωνα που λαμβάνουν ή απο κάποιους Γιαννάκηδες...

Το βίντεο είναι εποικοδομητικό οταν είναι στην ίδια η γραμμή. Οταν όμως η ΚΕΔ χρησιμοποιει το βιντεο με τετοιο τροπο που για την ίδια φάση μια πάει στον Βορρά και μια στον Νότο αυτό είναι καταστροφικό για το ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του.

Για τον Ιβάν Σαββίδη είπε: «Άκουσα τον κ. Σαββίδη να μιλάει για έναν Γιαννάκη. Δεν ξέρει ο κ. Σαββίδης οτι υπάρχει και άλλος Γιαννάκης, ο Διαμαντίδης; ...Καταλαβαίνω ότι δεν ειναι πολυ καλά τα Ελληνικά σας κ. Σαββίδη, αλλά δεν είπα Διαμαντόπουλος. Είπα Διαμαντίδης. Κι αν δεν τον ξερετε εσείς τον ξερει σιγουρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ και οι άνθρωποι σας στον ΠΑΟΚ.

Κατηγορήσατε κ. Σαββίδη την ΑΕΚ για τοξικότητα. Ρωτήστε τα παιδιά σας για την φιλοξενία μας στο γήπεδο μας. Είμαστε υπόδειγμα φιλοξενίας στο γήπεδο μας σε σχέση με οποιαδήποτε ομάδα Σούπερ Λιγκ. Για όσα είπατε για τα αποδυτήρια κ. Σαββίδη ξεχνάτε ότι αθωώθηκα από το δικαστήριο της ΕΠΟ. Όπως αθωώθηκα από τα όργανα της ΕΠΟ που αναγνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες μου, για κάθε προσπάθεια που έγινε να συνδεθώ με φαινόμενα τοξικότητας. Αντίθετα τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ άφησαν τον προπονητή της ομάδας σας 75 μέρες εκτός πάγκων. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι έμεινε 75 μέρες συνολικά εκτός πάγκων ο προπονητής του ΠΑΟΚ».