Ζοάο Κανσέλο: Πιθανή αποχώρηση από την Αλ Χιλάλ - Στο προσκήνιο τρεις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης

Ο Ζοάο Κανσέλο αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Χιλάλ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πορτογάλος διεθνής μπακ φαίνεται να εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, με την επιστροφή του στην Ευρώπη να έχει σοβαρές πιθανότητες.

Η Ίντερ έχει ήδη κινηθεί επίσημα, προσεγγίζοντας την Αλ Χιλάλ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις ενός πιθανού δανεισμού. Οι «νερατζούρι» βλέπουν στο πρόσωπο του Κανσέλο μια λύση για τα άκρα της άμυνας.

Παράλληλα, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους είχαν επίσης επαφές τις τελευταίες 48 ώρες, ζητώντας πληροφορίες για την κατάσταση του παίκτη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει συμφωνία.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με τον Ιανουάριο να προμηνύεται «θερμός» για το μέλλον του Ζοάο Κανσέλο.