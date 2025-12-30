Καλά που φεύγει το 2025 για Τσέλσι και Φόρεστ (vids)

Η Τσέλσι δέχθηκε δύο γκολ από… πλάγιο άουτ και παραχώρησε 2-2 στην Μπόρνμουθ, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και γνώρισε 3η σερί ήττα, αυτή τη φορά με 0-2 από την Έβερτον.

Δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι μετά την εντός έδρας ήττα από την Άστον Βίλα και απέτυχε να νικήσει και την Μπόρνμουθ στο Stamford Bridge η Τσέλσι (2-2), η οποία πλέον βλέπει ακόμα και την υπόθεση της εξόδου στο Champions League να ζορίζει.

Οι Μπλε έμειναν πίσω στο σκορ μόλις στο 6’ από το γκολ του Μπρουκς που σκόραρε από κοντά με τριπλή προσπάθεια, όμως κατάφεραν να γυρίσουν την κατάσταση πολύ γρήγορα. Στο 15’ έπειτα από check 5 λεπτών το μαρκάρισμα του Σεμένιο στον Εστεβάο δόθηκε πέναλτι και ο Πάλμερ ισοφάρισε και στο 23’ ο Έντσο Φερνάντες με σουτάρα στο παραθυράκι μετά την πάσα του Γκαρνάτσο έγραψε το 2-1. Στο 27’ όμως η Τσέλσι δέχθηκε νέο γκολ από πλάγιο άουτ, με τον Κλάιφερτ αυτή τη φορά να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 2-2 που έμεινε μέχρι το φινάλε αφού στο δεύτερο μέρος παρά την κατοχή η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτιαξε φάσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αποδοκιμάστηκε ο Ιταλός προπονητής στο 65’ όταν έβγαλε τον Πάλμερ.

Χάλια η κατάσταση και στην Νότιγχαμ Φόρεστ που γνώρισε 3η σερί ήττα στην Premier League και 4η στα τελευταία 5 ματς. Το σύνολο του Σον Ντάιτς αυτή τη φορά έχασε εντός από την Έβερτον με 0-2 από τα γκολ των Γκάρνερ και Μπάρι, όμως έμεινε πάνω από τη ζώη του υποδιβασμού.

Σημαντική νίκη για την Νιούκαστλ στην έδρα της Μπέρνλι με 1-3, με τους Ζοέλινγκτον και Γουίσα να σκοράρουν στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Μπρούνο Γκιμαράες να κλειδώνει το τρίποντο στις καθυστερήσεις αφού στο 23΄είχε μειώσει ο Λοράν. Δύο φορές προηγήθηκε η Γουέστ Χαμ, με τους Μπόουεν και Πακετά [πεν.], όμως η Μπράιτον είχε ισάριθμες απαντήσεις με τους Γουέλμπεκ [πεν.] και Βέλτμαν και έφυγε με το 2-2 από το Λονδίνο.