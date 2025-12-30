Νέα εποχή για το Καυτανζόγλειο - 11 εκατ. ευρώ για έργα

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 του Υπουργείου Αθλητισμού για την "Ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του Καυτανζογλείου".

Με ανάρτηση του στα social media o Συντονιστής Διευθυντής των έργων του Σταδίου, Κώστας Βλαχοδημητράκος έκανε γνωστό ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την έκδοση της Απόφαση Ένταξης του Καυτανζόγλειου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ Αθλητισμού για την ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του Σταδίου.

Μετά την αύξηση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης κατά 150% η συνολική δημόσια δαπάνη για τα έργα ανέρχονται στα 11.615.543,39 ευρώ.

Η ανάρτηση

Πριν λίγη ώρα με μεγάλη χαρά και βαθειά ικανοποίηση, ο ίδιος ο Υπουργός Αθλητισμού Βρούτσης Ιωάννης μας ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ Αθλητισμού για την "Ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Kaftanzoglio National Stadium". ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:11.615.543,39€

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την επιμονή του στο να καταστήσει το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο το "ΟΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το ΟΑΚΑ της Β.ΕΛΛΑΔΟΣ" πράγμα που πλέον είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί!! Το καλύτερο δώρο για τον νέο χρόνο!

Είμαστε ευγνώμονες και τυχεροί όλοι εμείς που καθημερινά αγωνιζόμαστε υπέρ του εμβληματικότερου Σταδίου της Θεσσαλονίκης αλλά κι όλος ο κόσμος του αθλητισμού της πόλης, που στο τιμόνι του υπουργείου υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να οδηγήσουν το "Καυτανζόγλειο" σε μια νέα εποχη!! Μετά την αύξηση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης κατά 150% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 11.615.543,39€ για έργα στο Καυτανζόγλειο!!

Υπουργέ μας Γιάννη Βρούτση σε ευχαριστούμε! Καλή Χρονιά!!!