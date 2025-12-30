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Παναιτωλικός: Πρόβλημα με Αγκίρε, χάνει την εκκίνηση του 2026

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο 25χρονος Ισπανός επιθετικός και διεθνής με την εθνική Κούβας πρέπει να προφυλαχθεί για σημαντικό κομμάτι του Ιανουαρίου, καθώς έχει υποστεί ζημιά στον αστράγαλο.

Ο Χόρχε Αγκίρε υπερέβαλε εαυτόν το τελευταίο διάστημα, έχοντας χτυπήσει δυο φορές στο ίδιο σημείο κόντρα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό. Η μαγνητική έδειξε σημαντική καταπόνηση στον αστράγαλο και χρειάζεται θεραπεία, όχι χειρουργείο, ώστε να επανέλθει πλήρως.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Γιάννης Αναστασίου θα τον στερηθεί κόντρα σε Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο, αλλά και απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Σε 18 συμμετοχές μετρά 7 γκολ, σκοράροντας ένα τέρμα ανά 136 λεπτά ως τώρα σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όντας δανεικός στον Παναιτωλικό από την πορτογαλική Ζιλ Βιθέντε έως τον Ιούνιο του 2026. 

Παναιτωλικός: Πρόβλημα με Αγκίρε, χάνει την εκκίνηση του 2026