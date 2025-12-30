Παναιτωλικός: Πρόβλημα με Αγκίρε, χάνει την εκκίνηση του 2026

Ο 25χρονος Ισπανός επιθετικός και διεθνής με την εθνική Κούβας πρέπει να προφυλαχθεί για σημαντικό κομμάτι του Ιανουαρίου, καθώς έχει υποστεί ζημιά στον αστράγαλο.

Ο Χόρχε Αγκίρε υπερέβαλε εαυτόν το τελευταίο διάστημα, έχοντας χτυπήσει δυο φορές στο ίδιο σημείο κόντρα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό. Η μαγνητική έδειξε σημαντική καταπόνηση στον αστράγαλο και χρειάζεται θεραπεία, όχι χειρουργείο, ώστε να επανέλθει πλήρως.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Γιάννης Αναστασίου θα τον στερηθεί κόντρα σε Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο, αλλά και απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Σε 18 συμμετοχές μετρά 7 γκολ, σκοράροντας ένα τέρμα ανά 136 λεπτά ως τώρα σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όντας δανεικός στον Παναιτωλικό από την πορτογαλική Ζιλ Βιθέντε έως τον Ιούνιο του 2026.