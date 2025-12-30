Η πράσινη γηπεδάρα είναι γεγονός, αλλάζει επίπεδο ο Παναθηναϊκός και οι αντίπαλοι... λυσσάνε!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγαλύτερη ελπίδα για το αύριο του Παναθηναϊκού με την κατασκευή του νέου γηπέδου, που είναι πλέον γεγονός και η αλλαγή επιπέδου οδηγεί τους αντιπάλους σε πόλεμο.

Πλέον είναι γεγονός. Μετά από πολλά… θα τόσα χρόνια, μετά από υποσχέσεις που έμειναν υποσχέσεις, μετά από κοροϊδία ετών, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο δικό του παλάτι. Στην χειρότερη τον Οκτώβριο του 2027, στην καλύτερη τον Απρίλιο του 2027 η ομάδα θα μπει στο καλύτερο γήπεδο και το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα και θα αλλάξει επίπεδο.

Πλέον στον Βοτανικό δεν βλέπεις απλά χώματα, βλέπεις να έχουν σηκωθεί οι εξέδρες και πλέον το νέο γήπεδο παίρνει σάρκα και οστά. Τον Παναθηναϊκό τον πολέμησαν και έβαλαν εμπόδιο στην πρόσπαθειά του να φτιάξει γήπεδο και ουσιαστικά υπήρχε ένας αθέμιτος ανταγωνισμός. Κυρίως με τον Ολυμπιακό που σε μία νύχτα μπήκε στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων το νέο Καραϊσκάκη και πέταξαν έξω την Φιλαδέλφεια, την στιγμή που οι… κορμοράνοι και άλλα τέτοια πτηνά έβαζαν εμπόδια από το 2006 στην κατασκευή του νέου γηπέδου.

Ο αντίπαλος με τα έσοδα από το γήπεδο γιγαντωνόταν, ο Παναθηναϊκός είτε στην μικρή Λεωφόρο, είτε στο αφιλόξενο ΟΑΚΑ έχανε έσοδα και η απόσταση μεγάλωνε μαζί με τα διαιτητικά όργια. Σήμερα, λοιπόν, πρέπει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενος, διότι η ομάδα μπαίνει στο νέο της σπίτι, που θα είναι γήπεδο αντάξιο του μεγέθους του Παναθηναϊκού. Ολοι θα θέλαμε να γίνει γήπεδο 40.000 θέσεων στην Λεωφόρο, αυτό δεν το κατάφερε κανείς παράγοντας ιστορικά στον Παναθηναϊκό. Το γεγονός, ότι τελικά γίνεται ένα πράσινο παλάτι στην καρδιά της Αθήνας στον Βοτανικό με θέα στην Ακρόπολη είναι η μεγάλη ελπίδα για το αύριο του Παναθηναϊκού.

Δεν υπάρχει ομάδα, που να μπήκε στο νέο της γήπεδο και να μην άλλαξε επίπεδο και δυναμική. Και στο σπίτι μας είναι το παράδειγμα. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, όταν πήρε το ΟΑΚΑ, το έκανε γηπεδάρα είδαμε, πόσο άλλαξε επίπεδο. Το ίδιο θα γίνει και στο ποδόσφαιρο και μόλις μπει η ομάδα το 2027, θα καταλάβουν όλοι και κυρίως οι αντίπαλοι την αλλαγή δυναμικής.

Για αυτό και έχουν λυσσάξει οι αντίπαλοι ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Εμετικά πρωτοσέλιδα από φυλλάδα -πλέον- κόκκινη οπαδική που κάποτε ήταν η καλύτερη αθλητική εφημερίδα με 80.000 πωλήσεις, σχόλια από το περιβάλλον του Ολυμπιακού κατά του Βοτανικού. Μιλάνε αυτοί για τζάμπα γήπεδο, που τους έδωσαν το Καραϊσκάκη σε μία νύχτα και πέταξαν με το έτσι θέλω τον Εθνικό εκτός. Μιλάνε αυτοί, που κατέστρεψαν το ελληνικό ποδόσφαιρο για μία 20ετία με την παράγκα (με ομολογία του Βαγγέλη Μαρινάκη στις 17/1/2023, όταν σε μία επίθεση στην τότε διοίκηση της ΕΠΟ είχε πει μεταξύ άλλων, ότι «αυτά, που γίνονται με την διαιτησία, δεν γινόντουσαν ούτε επί Θωμά Μητρόπουλου»). Αυτοί μας κουνάνε το δάκτυλο και το κάνουν για έναν λόγο. Διότι ήθελαν για χρόνια ο Παναθηναϊκός να μην έχει το δικό του σύγχρονο γήπεδο. Διότι ξέρουν, ότι με το δικό του γήπεδο 40.000 θέσεων θα αποκτήσει άλλη δυναμική. Για αυτό η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς, διότι αυτή την φορά ακούσαμε από επίσημα χείλη κάτι που δεν είναι ένα ακόμα θα, αλλά μία πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο δικό του παλάτι τον Μάιο του 2027 και τα καλύτερα είναι μπροστά. Σε μία περίοδο που έχουμε χάσει το χαμόγελό μας στον Παναθηναϊκό, ας χαρούμε με το καλύτερο νέο, που θα μας κάνει σίγουρα να χαμογελάσουμε για τα πολλά επόμενα χρόνια.

*Οσοι πιστεύουν τώρα , ότι η απόσταση της εξέδρας από τον αγωνιστικό χώρο θα είναι μεγάλη θα είναι οι πρώτοι, που θα πάθουν πλάκα μόλις μπουν στο γήπεδο από την έδρα και την ακουστική του γηπέδου, που θα έχει πλέον ο Παναθηναϊκός.

*Καλή χρονιά σε όλες και όλους και πάνω από όλα υγεία.