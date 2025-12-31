Κάνει τα δικά του ο Κριστιάνο: 14 σεζόν με 40+ γκολ

Ο Πορτογάλος σταρ έχει βαλθεί να σπάσει κάθε κοντέρ και δεν τον σταματάει τίποτα από τους στόχους που έχει βάλει.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σημείωσε ένα ακόμη γκολ το βράδυ της Τρίτης και έφτασε τα 41 για τη φετινή σεζόν, κάνοντας πάλι θόρυβο με την απόδοση του λ.

Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Ναασρ κατάφερε να φτάσει τα 14 διαφορετικά ημερολογιακά έτη στην καριέρα του που σημειώνει 40+ γκολ.

Όπως είναι λογικό, τα σημειωματάρια και οι αριθμομηχανές έκαναν την δουλειά τους και έδειξαν ποιες είναι οι χρόνιες που ο Ρονάλντο έχει ματώσει περισσότερο τα αντίπαλα δίχτυα, είτε με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, είτε με τον σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται.

Για την ακρίβεια τα 14 έτη είναι

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